Pourquoi le grand nettoyage de printemps est indispensable ?

publié le 20/03/2019 à 19:17

Qui dit arrivée du printemps, dit retour du soleil et augmentation des températures... Une occasion idéale se retrousser les manches et orchestrer un nettoyage de sa maison, de fond en comble. Et puis, comme il faut passer des habits d'hiver à ceux d'été, autant ranger nos vêtements et tout le reste.

De la cuisine à la salle de bain en passant par l'entrée et les chambres, optez pour une journée destinée de A à Z au nettoyage, tri et rangement. Avec les beaux jours qui pointent le bout de leur nez, il est bien normal d'avoir envie d'une maison accueillante, propre et qui respire le bon air frais.



Munissez-vous donc des produits d’entretien, d'éponges propres, d'un balai, d'un aspirateur que vous aurez vidé au préalable, de torchons et de sacs poubelles. N'hésitez pas à mettre de la musique pour vous motiver et pensez à demander de l’aide aux membres de votre famille pour une ambiance plus conviviale.

Protéger l'environnement

Vous trouverez dans le commerce un large choix de crèmes à récurer, nettoyants multi-surfaces et décapant, mais sachez que beaucoup de ces produits peuvent être agressifs pour vous et l’environnement. Pensez tout d’abord à protéger vos mains, en portant des gants, et à bien lire la notice si vous utilisez des produits chimiques pour éviter toutes réactions non souhaitées.

Sinon, pour respecter votre santé et l’environnement, certains produits naturels comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc ou le savon noir permettent d'opérer un nettoyage de fond en comble, tout en protégeant notre environnement et notre la planète.

Un motif de satisfaction

Le nettoyage de printemps consiste en réalité à faire tous ces petits travaux de nettoyage que l’on néglige au quotidien. Il n'arrive qu'une seule fois dans l'année et plus qu'une nécessité, il est devenu une tradition familiale pour beaucoup. En plus de cela, il est prouvé que ce travail est bon pour le moral.



Une étude réalisée en 2014 par l'institut de sondage Opinionway pour Karcher démontre que 43% des individus font un grand nettoyage pour leur bien-être, contre seulement 17% par habitude. En plus d'être agréable pour votre quotidien avec un domicile propre, il vous redonnera le sourire.

Une occasion de se montrer généreux

Pourquoi ne pas en profiter de ce grand nettoyage de printemps pour vider les placards et vous débarrasser de toutes sortes de choses que vous ne mettez plus ou n'utilisez plus. En tête des affaires dont on se débarrasse le plus, les vêtements bien sûr mais pas que.



Certains livres poussiéreux, jeux vidéo, CD ou DVD trop vieux ou encore du mobilier et du matériel électroménager dont vous ne vous servez plus, peuvent faire des heureux. Plutôt que de les envoyer à la poubelle, n'hésitez pas à les offrir à Emmaüs ou la Croix Rouge.

Faîtes le tri dans vos papiers

Le grand nettoyage de printemps est également l'occasion idéale pour désencombrer votre bureau de nombreux papiers inutiles. N'hésitez donc pas à jeter ce qui doit l’être, classer et archiver le reste et repartir de bon pied. Un peu comme lorsqu'un enfant ou étudiant prépare sa rentrée.



Certaines des informations concernant votre santé, la scolarité de vos enfants, les factures, les impôts ou même les assurances sont sans doute vieilles de plus de 10 ans et ne sont donc plus d'une grande utilité. Achetez donc de nouveaux classeurs et ne gardez que le nécessaire, cela vous permettra en plus de gagner de l'espace.