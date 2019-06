Maillots de bain couvrants : la nouvelle tendance de l'été

iStock / Getty Images Plus

publié le 10/06/2019 à 12:04

C'est la nouvelle tendance de cet été selon Le Figaro : le maillot de bain "couvrant", c'est-à-dire des maillots qui ressemblent à des t-shirts, des brassières de sport ou encore des justaucorps. Même le célèbre calendrier Pirelli s'y est mis. Comment expliquer ce phénomène ? Le quotidien national avance plusieurs hypothèses : un effet post-MeToo, l'envie de confort, l'essor de la mode dite "modeste" (liée aux traditions religieuses). Ajouté à cela la peur du soleil : on ne cherche plus à bronzer à tout prix.



Bien sûr, il y a les crèmes solaires mais elles peuvent être contraignantes, d'autant plus que l'on sait aujourd'hui qu'elles sont nocives pour les océans.

Mais attention, maillot de bain couvrant ne veut pas dire maillot de bain ennuyant. Les formes et motifs restent variés et pour celles qui voudraient magnifier leurs corps sur les plages cet été c'est toujours possible selon les modèles. Certains proposent par exemple des décolletés à zipper.