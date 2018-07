publié le 30/08/2017 à 09:20

> Ce matin, les serruriers à la main lourde Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Julien Courbet | Durée : 56:32 | Date : 30/08/2017





Le cas Bertrand

Le 1er juin dernier, la tante de Bertrand casse malencontreusement sa clé dans la serrure de sa porte d’entrée. Paniquée, elle appelle une entreprise de serrurerie. Deux employés débarquent et lui demandent 380 euros pour ouvrir la porte avec une radio. Elle s’exécute par carte bancaire. Ensuite, pendant que le premier artisan démonte et change le barillet, le second se charge d’établir un nouveau devis à 1500 euros pour ces travaux. la tante se trouve dans l’impasse et paye là-aussi sans broncher par carte bancaire. Le serrurier n’en reste pas là. Il modifie le devis une troisième fois, en rajoutant 500 euros. Totalement déboussolée, la tante continue de régler. Le coût global pour 10 minutes d’intervention s’élève alors à 2380 euros ! Et c'est loin d'être fini...

> Le serrurier se définit lui-même comme le Hermès de la serrurerie, sachant que Hermès, messager des Dieux, est aussi entre autres, le dieu des voleurs dans la mythologie grecque Crédit Image : Christophe Guibbaud / Sipa pour RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 10:23 | Date : 30/08/2017

Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !