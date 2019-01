publié le 12/01/2019 à 07:00

Consommation : dans quels aliments inattendus le sucre se cachet-t-il ?

Invité : Bernard Pellegrin, journaliste et auteur du livre Sucre, enquête sur l'autre poudre (Editions Tallandier)

Nutrition : comment distinguer les bons et les mauvais sucres ?

Invitée : Alexandra Reiton, diététicienne-nutritionniste, www.diet-paris.fr et co-auteur de Le régime Crétois avec Stéphanie de Turckheim (Editions Hachette)

Cuisine : de délicieuses pâtisseries sans sucre, est-ce possible ?

Invitée : Alixe Bournon, créatrice et gérante du concept "Les Belles Envies"

...

Sans compter les dernières applis qui vous changent la vie, les initiatives locales vers lesquelles vous tourner, les bons plans, les astuces…

Le régime Crétois avec Stéphanie de Turckheim (Editions Hachette)

Sucre, enquête sur l'autre poudre (Editions Tallandier)