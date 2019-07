Les maladresses d'une entreprise

publié le 26/04/2019 à 09:20



Le cas de Marine



Quand Marine rentre chez elle le 4 octobre dernier, c’est la panique. Son cumulus fuit et inonde sa salle de bain. Sans attendre, elle fait appel à une société de dépannage. Sur place, le gérant de l’entreprise lui fait signer un devis de 2731€ pour changer l’appareil défectueux et il lui fait tout de suite régler un acompte de 900€. Deux jours plus tard, deux ouvriers se rendent bien chez elle, mais leur intervention se révèle cataclysmique. Si les artisans parviennent à décrocher le cumulus, ils détériorent au passage la mousse protectrice du chauffe-eau voisin, ils endommagent le mur et ils percent un tuyau en cuivre chargé en eau glycolée. Pour couronner le tout, les duettistes quittent les lieux en laissant sa salle de bain recouverte d’éclaboussures ! Stupéfaite, elle rappelle le gérant. L’homme s’excuse tout en lui promettant le remboursement de l’acompte et du montant des réparations suite aux dégâts occasionnés. Seulement, les jours défilent et Marine ne voit rien venir.



