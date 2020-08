Les infos de 18h - De plus en plus de Français conquis par le van aménagé

publié le 16/08/2020 à 19:00

C'était le vœu du secrétaire d'État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, et 86% des Français l'ont exaucé : ils ont prévu de passer ces vacances si particulières en France, tandis que les touristes étrangers font défaut. Et pour redécouvrir leur pays en respectant les gestes-barrières et la distanciation physique, de plus en plus de Français choisissent le van.

Plus maniable, moins cher à la location et moins gourmand en carburant que le camping-car, ce mode de transport permet de flâner en Normandie, en Bretagne, en Dordogne et dans le Val-de-Loire. Ces quatre régions ont le vent en poupe cette année. Olga, Jean-Philippe et leurs deux enfants ont ainsi craqué pour le concept et viennent de parcourir la Bretagne dans un van aménagé et adapté à la situation.

"À cause du Covid, on a fréquenté personne, on était complètement entre nous, explique Olga. On dort à quatre dans ce van sans problème (...) On était tous complètement conquis au niveau amusement, confort, liberté... C'est un sans faute !". La famille pense déjà à repartir, peut-être en Irlande, à coup sur en van aménagé.

