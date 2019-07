La palourde, reine des coquillages !

publié le 15/07/2019 à 15:28



Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !

Chaque jour un produit : histoire, conso, nutritions, recettes, astuces et conseils. La semaine dernière on vous a parlé de sardines, de salades, de barbecue, d’abricots, de cochon. Et aujourd’hui les coquillages à la carte !



Les coquillages sont particuliers dans l’histoire humaine.Nous sommes nés d’un point de vue anatomique il y a 160 000 ans. On a retrouvé des coquillages perforés qui servir de colliers ou de bracelets datant de 75 000 ans. Et on sait qu’ils étaient déjà consommés.

Pas étonnant que les grecs aient associé ces coquillages au mythe d’Aphrodite qui était né de l’écume de la mer. Bien sur les coquillages sont beaux, ils fascinent. Aphrodite étant aussi la déesse de l’amour, les coquillages notamment les bivalves ont depuis toujours été le symbole du sexe féminin. Les coquillages sont très nombreux sur le littoral français mais tous ne sont pas consommés car tous ne sont ni consommables et quand bien même ils ne sont pas tous bons.





les palourdes

Les palourdes se pêchent à marée basse, quand les fonds où elles vivent se découvrent. On les repère grâce aux deux trous qu'elles laissent à la surface, et on creuse souvent en utilisant une "fourchette". Dans le Morbihan s'est développée une pêche en plongée : les pêcheurs professionnels, équipés d'une combinaison néoprène et d'un tuba, se laissent flotter horizontalement à la surface et capturent les palourdes à la main.

En Italie, la marée est absente et les palourdes japonaises sont pêchées à la drague. En France encore, dans le bassin méditerranéen et plus particulièrement dans les lagunes côtières, la pêche professionnelle s'est développée autour de ce coquillage très recherché des gourmets

Les palourdes peuvent se manger crues, et sont particulièrement appréciées ainsi. Elles constituent une bonne source de protéines exemptes de matières grasse, d'oméga-3 et elles sont exceptionnellement riches en zinc, en phosphore, en cuivre, en sélénium, en vitamine B12, en vitamine B2 et en fer...

Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !



Aujourd'hui au bout du fil, le chef Hugo Roellinger est le chef étoilé (2 étoiles Michelin) du restaurant « Le Coquillage » à Saint-Méloir-des-Ondes près de Cancale.





Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et une montre RTL !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !









SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana!







L'équipe de l'émission vous recommande Cuisine AZ