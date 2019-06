Les actualités de 6h - Jihadistes français condamnés en Irak: la France intervient "au plus haut niveau"

publié le 03/06/2019 à 06:37

La France répète qu'elle agit "au plus haut niveau" pour éviter la peine de mort aux Français condamnés en Irak depuis une semaine. Ils sont désormais neuf à avoir écopé de la peine capitale pour leur appartenance au groupe Etat Islamique. Le porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a réaffirmé que la France, opposée à la peine capitale, intervenait "au plus haut niveau", après la condamnation à mort dimanche en Irak d'un 9e Français pour appartenance au groupe jihadiste Etat islamique (EI).



"La position de la France a toujours été constante. (...) Dès lors que nos concitoyens à travers le monde sont, après une condamnation, potentiellement soumis à la peine de mort, nous intervenons au plus haut niveau de l'Etat", a déclaré le porte-parole lors du Grand rendez-vous Europe 1-Les Echos-Cnews.

"Le ministre des Affaires étrangères a eu l'occasion de le dire : la justice irakienne se fait dans de bonnes conditions, avec une défense qui est présente", a-t-elle poursuivi, alors que les avocats des familles dénoncent une justice expéditive en Irak et réclament leur jugement en France.

Un tribunal antiterroriste de Bagdad a condamné à mort dimanche Vianney Ouraghi, 28 ans, 9e Français à recevoir cette peine pour appartenance au groupe Etat islamique (EI) en Irak depuis le 26 mai. Paris souhaite que les jihadistes français soient jugés sur le lieu de leur crime et s'oppose à leur retour en France.

