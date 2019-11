Martial You

publié le 11/11/2019 à 12:10

Véritable phénomène dans le monde entier, l'e-sport ne cesse de grandir. Pour mieux comprendre cette tendance qui n'existait pas il y a dix ans, il suffit de se pencher sur ses chiffres. Ce dimanche 10 novembre, lors de la finale du jeu League Of Legends ("Lol") à Paris, 100 millions de spectateurs dans le monde étaient présents derrière leur écran pour la regarder.

En France, où ce phénomène est pourtant moins répandu qu'en Asie ou aux États-Unis, 19.000 aficionados se sont quand même rendus à l'AccorHotels Arena, qui affichait complet, lors la victoire de l'équipe chinoise face à l'équipe européenne en finale de "Lol". Au niveau des gains, les vainqueurs sont repartis avec la coquette somme de 800.000 euros.



Ce jeu fait parti des plus connus au monde. League of Legends se joue en équipe de 5 personnes, qui peuvent être aux 4 coins du monde, devant leur ordinateur. Ce jeu gratuit consiste à affronter une autre équipe de 5 où le but est de prendre le château adverse, le Nexus. En clair, c'est un jeu de stratégie comme le Risk autrefois.

Tencent au centre du phénomène ?

League of Legends a vu le jour grâce au géant chinois Tencent, qui possède la filiale RIOT Games, créatrice du jeu. Tencent, c'est aussi le Facebook chinois avec une plateforme de discussion qui s'appelle WeChat. L'entreprise chinoise est également un des principaux actionnaire d'Universal Music, ce qui lui permet de vendre aussi l'habillage musical de ses jeux.

Tencent tient une place centrale dans l'e-sport puisqu'il est aussi actionnaire de l'autre jeu phénomène, Fortnite, qui est déjà présent dans les foyers de 100 millions d'humains sans avoir quitté la Chine. Certains joueurs sont même en train de devenir professionnels. De jeunes ambassadeurs intègrent des équipes continentales et gagnent très bien leur vie grâce au e-sport.

Pour un membre d'une "team" professionnelle européenne, le jeune joueur peut espérer gagner 100.000 euros par an. Pour une équipe coréenne (qui compte les meilleurs joueurs au monde), c'est dix fois plus. Ces joueurs professionnels passent des heures sur leurs PC et sont très peu à atteindre ce niveau.

Le e-sport présents aux Jeux Olympiques de Paris ?

Certaines compétitions seront intégrées aux Jeux asiatiques de 2022. Des discussions sont même déjà en cours avec les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris pour intégrer l'e-sport et sa communauté de 100 millions de fidèles dans le monde.



Ce marché génère un chiffre d'affaires colossal. Les revenus du e-sport ont atteint 3 milliards d'euros l'an dernier et a été multiplié par 5 sur les deux dernières années. Rien qu'en France, cela touche déjà 12% des internautes avec 2 millions de pratiquants. Les adolescentes ne sont pas les seuls concernés puisque la moyenne d'âge des pratiquants est de 34 ans.



Aujourd'hui, le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle en France, devant le cinéma, les livres ou la musique. La légende n'est donc pas prête de mourir et pourrait même devenir réalité.

