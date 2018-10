publié le 30/10/2018 à 17:31

C'est l'un des plus grands phénomènes culturels de ces dernières années : l’e-sport. Ces compétitions de sport électronique réunissent de plus en plus des joueurs professionnels payés pour s'affronter dans des arènes virtuelles.



À la Paris Game Week, Loïc "BriD" Chongthep et son équipe Vitality, l'une des plus grandes structures d'e-sport européenne, disputent ce jour-là un match de quart de finale sur le jeu Rainbow Six.

Ce jeu de tir tactique comptabilise près de 35 millions de joueurs dans le monde. Le principe : deux équipes d'agents des forces spéciales qui s'affrontent, l'une en attaque, l'autre en défense. Un match comme celui-ci est suivi par des millions de fans à travers le monde, créant ainsi une immense communauté. "Les gens qui aiment le cinéma, ils vont vouloir voir leurs acteurs préférés, nous c'est nos joueurs", témoigne ce gamer amateur.



Ces joueurs professionnels sont aujourd'hui des stars mondiales, avec parfois des gains mensuels de plusieurs milliers d'euros. Des athlètes, qui sont désormais formés comme n'importe quel sportif.

À l’école du e-sport

Une école dédiée aux métiers de l'e-sport vient tout juste de faire sa première rentrée à Lyon. Au sein de la Gaming Academy, on apprend ainsi à s’étirer et à se tenir devant un écran d’ordinateur. "Comme dans tous les sports, on impose une contrainte au corps, donc on s'expose si on fait mal le mouvement, si on est trop fatigué, si on a mal dormi, si on a mal mangé, on s'expose aux blessures", explique Mathieu Charrat, coach sportif dans l’établissement.



Qui dit sportif de haut-niveau, dit ici aussi entraîneur. Dans cet école qui facture 7.900 euros par an, c’est un ancien champion du monde de FIFA, la célèbre simulation de football, qui encadre des étudiants les yeux rivés sur leur écran. "Il faut jouer un maximum, pour que vos gestes soient innés", assène Alain Brin, debout derrière ses poulains.



Dans cette classe, tous rêvent de devenir athlètes, mais les places sont chères. L'école les forme aussi aux nouveaux métiers de l'e-sport : certains deviendront coach, commentateur ou même organisateur d'événements. L'image du geek cloîtrée chez lui est résolument dépassée.