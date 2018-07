Le vandalisme en vacances

publié le 05/07/2018 à 09:20



Le cas de Joël

Joël, en décembre dernier, offrez à sa famille un séjour en Grèce. Au total, ils sont 9 à partir. Joël passe par une agence de voyage pour plus de tranquillité, il lui règle 3 748,47 €. Il choisit un forfait avec vol et voiture de location. Arrivés à Athènes, Joël et sa famille récupèrent la voiture et souscrivent, en plus, à une « assurance personnelle et personnes transportées et vol des effets vestimentaires ». Son séjour se passe à merveille jusqu’au dernier jour où sa voiture de location est vandalisée : la vitre est cassée et tous ses bagages ont disparu ! Deux membres de sa famille n’ont pas d’autre choix que de rester 48 heures de plus en Grèce suite aux vols de leurs papiers. Dès son retour en France, il effectue toutes les démarches auprès du loueur de la voiture pour se faire rembourser via l’assurance. il envoie tous les documents demandés mais depuis plus de 5 mois : impossible d’obtenir gain de cause ! Au total, la perte de vos effets personnels est estimée à : 7 737,68 € !