Le sandwich : la gastronomie sur le pouce !

Au menu du jour, on le mange souvent au bureau quand on n’a pas le temps entre midi et deux, sur une aire d’autoroute ou en pique-nique, c’est le fameux sandwich !

Il était une fois, une petite commune du Kent qui se nommait Sandwich. Là-bas vivait un comte, Amiral de la flotte du roi Georges III. Un Lord Anglais pressé, occupé mais aussi passionné de jeu de cartes. Lord John Montaigu, Comte de Sandwich quatrième du nom, est donc le protagoniste principal de cette affaire. L’homme était passionné de bridge et il passait tout son temps libre à jouer aux cartes, de jour comme de nuit. Il n’accordait que peu de temps pour ses repas et surtout ne souhaitait pas quitter la table de jeu.

On raconte qu’un jour de 1765, il demanda un en-cas à manger à la table de jeu. Le serveur lui aurait apporté durant cette partie interminable un en-cas fait de viande froide, de concombre et de fromage entre 2 tranches de pains : une idée qu'il adopta car elle lui permettait de manger sans quitter la table, tout en gardant les mains propres.

Une autre version plus prosaïque indique que le Comte, ayant trop de travail dans ses fonctions gouvernementales, se nourrissait de ce qui allait devenir le sandwich. Cela lui aurait permis de manger tout en travaillant. Il serait du coup à l’origine du repas de la majorité des étudiants et des cadres.

Mais alors, que représente le sandwich aujourd'hui ? Deux milliards, c’est le nombre de sandwichs vendus chaque année en France : 76 sandwichs sont achetés en France chaque seconde, soit environ 6,5 millions par jour pour un chiffre d’affaire de 8,25 milliards d’euros !

Jusqu'en 2016, le jambon-beurre était leader en France, mais depuis 2017, le burger le détrône avec 1,5 milliards engloutis contre 1,2 milliards de jambon-beurre ! Cette croissance du burger est dû au service à table : le burger est présent dans presque chaque carte de restaurant. Selon une étude il réunit quatre produits que l'on consomme beaucoup en France : le pain, la viande, le fromage et la frite... On se demande même s'il n'est pas en train de remplacer le fameux steak-frites !





Aujourd'hui au bout du fil, Jean-Luc Poujauran de la Boulangerie Poujauran, à Paris.







Mon italian burger



Ingrédients (pour 6 personnes) :



1,5 kg de viande de bœuf hachée

6 pains briochés (spécial hamburger)

3 oignons rouges

2 tomates cœur-de-bœuf

6 tranches de scamorza fumé

6 tranches pancetta

1 petite laitue

1 citron bio

1 jaune d’œuf à température

10g de jus de citron + zeste

150g d'huile de tournesol

3 épis de mais

Huile de tournesol ; beurre ; ketchup ; sel et poivre; basilic frais ; une pincé de sucre de canne ; paprika ; piques en bois





1. Éplucher et couper en grosses rondelles les oignons.



2. Les mélanger dans un bol avec de l'huile d'olive et une pincé de sucre de canne. Cuire dans une sauteuse.



3. Dans un bol, mélanger la viande hachée avec les oignons cuits, le ketchup, du sel et du poivre.



4. Former des burgers et laisser-les reposer au réfrigérateur.



5. Préparer une mayonnaise au basilique.



6. Dans le bac d'un mixeur plongeant, mettre un jaune d'œuf, du sel, du poivre, du jus et zeste d'un citron.



7. Verser l'huile en fil puis ajouter les feuilles de basilic. Réserver la mayonnaise au frais.



8. Nettoyer la laitue et retirer les parties croquantes.



9. Découper les tomates en tranches pas trop fines.



10. Faire griller la pancetta à sec dans une poêle et faire griller les pains. Réserver puis saisir les steaks hachées.



11. Monter les hamburgers, badigeonner les pains avec la mayonnaise maison



12. Ajouter la viande avec une tranche de scamorza, les oignons caramélisés, la tomate, la pancetta, la laitue, le ketchup.



13. Terminer avec l'autre moitié du pain badigeonnée de mayonnaise.



14. Servir avec des épis de mais parfumées au paprika.







Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, à New-York...



















