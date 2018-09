"Le niveau de dette mondiale demeure préoccupant", dit Xavier Musca

publié le 11/09/2018 à 12:51

Dominique Strauss-Kahn, ex-directeur du Fonds monétaire international (FMI), a affirmé que le monde est aujourd'hui moins bien préparé pour affronter une crise du même type que celle de 2008. Xavier Musca, ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, ancien directeur du Trésor pendant la crise de 2008, et aujourd'hui directeur général délégué du Crédit Agricole, a vécu de l'intérieur la crise financière de septembre 2008.



Pour Xavier Musca, la situation n'est pas aussi tranchée. "Je pense que les banques, aujourd'hui, de manière globale, et en particulier les banques européennes, sont mieux capitalisées et beaucoup plus solides. Et donc, plus protégées. Je pense en revanche que le niveau de dette global au niveau mondial n'a cessé de progresser depuis cette période, et donc, demeure préoccupant".

Pour le spécialiste, le problème de cette instabilité, et de la difficulté de gérer une potentielle future crise, vient avant tout de la politique internationale : "Nous voyons que les tensions internationales sont fortes. Nous voyons, comme le dit Dominique Strauss-Kahn, que le consensus international n'est plus là et que le traitement d'une crise aujourd'hui serait certainement difficile".

Quel est le rôle des entités européennes ?

La réponse à cette question est essentiellement politique. Xavier Musca explique en effet qu'il s'agit là d'une affaire de volonté politique et de convergence des analyses. "Elle a été difficile à bâtir au moment de la crise, mais nous y sommes arrivés".



En avril 2009 par exemple, la communauté internationale prend pour la première fois la décision de déclarer hors-la-loi les paradis fiscaux, d'augmenter de manière significative les fonds propres des entreprises bancaires. Un consensus qui, selon Xavier Musca, n'existe plus aujourd'hui : "On voit bien les tensions commerciales qui surgissent entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne".



Et si les différents grands acteurs ne trouvent pas de terrain commun propre à leurs appréciations, c'est, selon Xavier Musca, à cause de "la perception de leurs propres intérêts" : "Ils ne perçoivent pas aujourd'hui l'urgence de cette concertation qui a été tellement nécessaire" au moment de la crise, explique-t-il.



Quant au rôle de Donald Trump, président des États-Unis, le directeur reconnaît qu'en tant que première puissance mondiale, il joue "un rôle clé". Malheureusement, le pays constitue aussi l'homme malade de notre planète : "Aujourd'hui, la voie qu'ils prennent est une voie qui consiste à essayer de résoudre leurs problèmes seuls, et non pas par la concertation internationale."