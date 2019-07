Le cochon: La viande préférée des Français ?

publié le 10/07/2019 à 15:33

Le cochon, la cochonnaille, vous le savez : "Tout est bon dans le cochon" ! On vous dit comment bien choisir sa viande, quel morceau se fait griller, se fait mariner ou poêler et surtout comment reconnaître un bon jambon blanc et cru...



La viande de porc est l'une des viandes préférée des français pour sa diversité, sa facilité d'emploi et son goût. En moyenne ils en consomment environ 36 kg par an et par habitant, charcuterie comprise.

Dans le langage courant nous faisons la distinction entre cochon et porc. Le cochon est élevé, le porc est consommé. Peu importe cette différence de sémantique ce qui est sûr c'est que le cochon tient une place particulière dans l'histoire de l'Homme. Il fut le premier animal domestiqué à des fins alimentaires.





Aujourd'hui au bout du fil, le chef Laurent Josefiak chef de l'auberge le Quincy, situé au 28 avenue Ledru-Rollin dans le 12 ème arrondissement de Paris.

Pavlova aux fruits et au poivre rose



Ingrédients ( 10 personnes préparation 20 min cuisson 2h )



Ingrédients

- 4 blancs d'oeufs bio

- 200 g de sucre

- 40 g de sucre glace

- 1/2 litre de crème liquide

- 400 g de framboises

- 1 c à s des graines de grenade

- 1/2 citron

- 1 cuillère de poivre rose



Préchauffez votre four à 120° .



- Dans le bol d'un robot montez les blancs des œufs en neige avec une pincée de sel



- Ajoutez doucement le sucre en poudre jusqu'à obtenir la consistance d'une meringue



- Mixez les graines de poivre rose puis ajoutez-les à la meringue



- Dans une plaque allant au four disposez du papier sulfurisé mettre la meringue au centre en formant un disque de 20 cm de diamètre faites un creux au milieux



- Faites cuire au four pendant 1 h puis sortez la meringue du four laissez-la refroidir.

Mixez la moitié des framboises ; passez la pulpe dans un chinois



- Faites revenir dans une casserole avec le sucre glace et quelques gouttes de citron pendant 5 min.



- Montez la crème en chantilly et disposez-la dans le creux de la meringue



- Ajoutez les framboises entière et les graines de grenade pour la décoration



- Au moment de servir, arrosez de coulis de framboises au citron



- Préparez plusieurs meringues et plusieurs coulis ( mangues, abricots, pèches etc...)









