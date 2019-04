Le budget de la classe moyenne française a-t-il vraiment baissé ?

publié le 12/04/2019 à 10:54

Si on lit le dernier rapport de l'OCDE (Organisation de coopération économique et de développement économiques), consacré aux classes moyennes dans le monde, on s'aperçoit que la situation française est loin d'être la pire. Les classes moyennes souffrent depuis 20 ans partout dans le monde. Les dépenses contraintes comme le téléphone fixe ou la voiture ont progressé plus vite que les hausses de salaires, partout.



Mais quand on lit ce rapport de l'OCDE, on s'aperçoit que le système social à la française a un peu mieux préservé ses classes moyennes, comparé à celles des autres pays. À tel point que nous sommes le seul pays des grandes économies à avoir vu cette catégorie augmenter au cours des 20 dernières années.

Selon l'OCDE, les personnes qui font partie des classes moyennes sont celles qui gagnent entre 1.252 euros et 3.420 euros net par mois, c'est-à-dire 68% de la population française, soit encore 2 Français sur 3.

Pourquoi les classes moyennes françaises sont-elles plus épargnées que les autres ?

Parce que partout dans le monde, ce qui a pénalisé le budget des classes moyennes au cours des 20 dernières années, ce sont les frais scolaires et de santé qui se sont envolés. Le système de l'école gratuite et de la sécurité sociale en France nous a protégés de ces hausses. En revanche, l'augmentation du prix de l'immobilier a lourdement pesé sur les budgets des Français.



On souffre donc moins qu'ailleurs, mais on souffre quand même parce que 1 Français sur 2 qui appartient à la classe moyenne a du mal à boucler ses fins de mois.