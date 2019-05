La voiture, reine des pannes

publié le 15/05/2019 à 09:20



Le cas de Patrick



Le 4 février 2016, Patrick achète un véhicule neuf dans une concession pour la somme de 28.852€. Pendant deux mois, il parcourt 1700 kilomètres sans problème. Mais, du jour au lendemain, son voyant moteur s’allume. Il retourne immédiatement en concession. Sur place, un mécanicien lui remplace une sonde à oxygène en lui confirmant qu’il n’aura plus de soucis. Pourtant, le problème se reproduit en septembre 2016 et encore un mois plus tard… Pour faire court, sa voiture repart 18 fois au garage en trois ans ! Dans ces conditions, un expert conclut que l’état actuel du véhicule ne peut permettre un usage fiable et durable.



