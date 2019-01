publié le 21/01/2019 à 09:21

Les super riches sont de plus en plus riches. Et le fossé avec les pauvres se creuse encore et toujours. C'est le résumé du dernier rapport sur les inégalités d'Oxfam. 26 milliardaires ont entre leur mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Soit 3.8 milliards de personnes. Ils étaient 43 en 2017.



Invitée à l'antenne de RTL lundi 21 janvier, Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, explique que "les inégalités de longue date s'accroissent au profit des ultra, ultra-riches. Il y a une concentration de le richesse entre quelques mains, ce qui est absurde et se fait au détriment des services publics".

Selon l'ancienne ministre du Logement, ce constat est "inquiétant". Pourquoi ? "Parce que ça donne un sentiment légitime d'injustice. C'est absurde parce que quand on est à ces niveaux de richesse... Ces milliardaires ont gagné par jour 2,2 milliards d'euros en plus. C'est complètement déconnecté de la réalité des besoins", répond Cécile Duflot.

Organiser la redistribution

La question, c'est celle de la redistribution. "La théorie du ruissellement est idéologique. Ça ne marche pas. On a rien contre les riches, on a un problème avec la pauvreté. L'ultra-richesse produit de l'ultra, l'ultra-richesse. C'est l'effet inverse qui se produit", indique Cécile Duflot.



Est-ce qu'il suffit de taxer systématiquement les riches pour aider les pauvres ? "La réalité, c'est de dire ce qu'on veut comme société. Est-ce qu'on veut une société plus juste ? Une société où tout le monde a droit à la santé et l'éducation. À ce titre-là, on organise la redistribution. C'est le mode de fonctionnement de la société", estime la directrice générale d'Oxfam France.