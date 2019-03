La célèbre boîte jaune de Nesquik va disparaître

publié le 04/03/2019 à 13:35

La boîte jaune Nesquik, bientôt un objet de collection ? Celle qui a trôné sur la table de nos petits-déjeuners d'enfance va progressivement disparaître pour être remplacée, au printemps 2020, par un emballage en carton plus écologique. Nestlé a officialisé la nouvelle lundi 4 mars. L'entreprise souhaite amorcer une politique ambitieuse de réduction des déchets.



La multinationale suisse précise que, d'ici à 2025, elle compte incorporer 25% de matières recyclées dans ses emballages et produire 100% d'emballages recyclables. "Avec le nouveau packaging, nous comptons répondre aux attentes des consommateurs pour des produits plus responsables", explique Jean-Manuel Bluet, directeur du développement durable de Nestlé France, dans Environnement magazine.

Fini la boîte jaune mythique donc mais pas que ... Nesquik va aussi changer sa recette. Objectif : 20% de sucre en moins dans le célèbre cacao en poudre. La préservation de l'environnement et la santé sont au cœur de la nouvelle stratégie de Nestlé mais pas une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie. Les consommateurs devront, en effet, dépenser 1.89 € pour 186 grammes de Nesquik, soit trois fois plus qu'auparavant.