Journées mondiales sans portable : comment apprendre à décrocher

publié le 06/02/2020 à 16:08

Ce jeudi 6 février lance la 20e journée mondiale sans téléphone portable, ou devrait-on dire les journées mondiales puisque cela s'étend comme chaque année sur trois jours. L'occasion de mettre le doigt sur une véritable addiction.

Selon l'étude d'Axa Prévention sur l'hyperconnexion, publié en octobre 2019, 95% des Français possèdent un portable et parmi eux, deux tiers se disent incapable de s'en passer le temps d'une journée. Et si vous vous posiez la question, sachez qu'un adulte consulte en moyenne 221 fois son smartphone par jour, nous apprend Axa Prévention.

Et en passant en moyenne 1h42 par jour sur leur smartphone, les Français ont développé un geste devenu une habitude : le scrolling, ce qui consiste à faire défiler l'écran de bas en haut pour découvrir plus de contenu. Et selon une étude OnePlus, avec ce geste votre pouce parcourt ainsi 180 mètres par jours.

La journée de l'angoisse pour les namophobes

S'il y en a bien que ces journées sans téléphone rendent fébrile, ce sont les nomophobes. Ce mot est la contraction de "no mobile phobia" et décrit tout simplement les personnes phobiques à l'idée de se séparer de leur téléphone portable.

Et comme le rapporte France Bleu, les psychologues et addictologues se sont largement penchés sur le sujet et il en découle que c'est une dépendance qui peut provoquer anxiété, troubles du sommeil, myopie précoce, isolement social ou baisse de la libido.

Alors qu'il y a encore quelques années le téléphone portable permettait uniquement de téléphoner, écrire quelques textos et prendre deux, trois photos de qualité médiocre, aujourd'hui les portables à clapet et coulissants ont laissé place aux smartphones et leurs milliers d'applications.

Décrocher progressivement

Pourtant, limiter l'impact du portable dans nos vies n'est pas si compliqué à mettre en place. Pour parer cette dépendance il suffit d'adopter de bonnes pratiques. Le but n'est pas de laisser son téléphone totalement de côté lors de ces journées mondiales sans portable, mais bien d'apprendre à limiter son usage.



Une sorte de prévention à l'heure où 5 milliards de personnes possèdent un portable dans le monde. Et il est possible de soi-même diagnostiquer sa dépendance grâce à de nombreuses applications qui détaillent le temps passé devant votre écran de portable.



Les spécialistes recommandent, plutôt qu'une coupure trop nette, de décrocher du téléphone de façon progressive. C'est à dire de s'accorder des moments de pauses, sans cet objet qui nous accompagne partout. Partir faire ses courses sans ou aller promener son chien en laissant son portable à la maison par exemple. Le plus important est de bannir de la chambre le portable, que ce soit au coucher ou dès le réveil.

Les gens ne se parlent plus directement Phil Marso Partager la citation





Phil Marso, l'écrivain qui à l'origine de cette journée mondiale sans portable propose une journée type : ne pas utiliser le portable comme réveil ni l'avoir à coté de nous au petit déjeuner. Le laisser de coté en allant aux toilettes ou en faisant la queue et le soir, l'éteindre deux heures avant d'aller dormir.



Et si c'est son agacement qui l'avait poussé à lancer la journée sans téléphone, en 2020 c'est plutôt la tristesse qui s'empare de Phil Marso, comme le relate L'Écho Républicain : "Les gens ont les yeux rivés en permanence sur leur téléphone, ils ne regardent plus autour d’eux, ne se parlent plus directement. Ils ont peur de s’ennuyer, ont besoin d’être rassurés. C’est ce qui m’attriste le plus" avoue l'écrivain.