publié le 22/01/2020 à 19:34

Le bien-être numérique s'est imposé ces derniers mois comme un argument marketing majeur pour les géants de la Silicon Valley. Face aux critiques contre les dérives de l'économie de l'attention et les mécanismes d'addiction mis en place pour retenir les utilisateurs dans les applications, les entreprises du secteur ont peu à peu intégré l'aide à la déconnexion dans leur communication officielle et dans leurs logiciels.

Apple et Google proposent désormais aux utilisateurs d'iPhone et de smartphones Android de mieux contrôler le temps qu'ils passent sur leurs appareils avec des fonctionnalités qui leur laissent la possibilité de fixer des limites d'utilisation quotidiennes voire de mettre le téléphone en sommeil pendant un certain laps de temps.

Désireux de "trouver un meilleur équilibre avec la technologie", Google continue d'expérimenter dans cette voie. La firme de Mountain View a lancé récemment trois applications originales pensées pour aider ses clients à avoir un rapport plus consciencieux avec leur smartphone.

Un "dumbphone" pour faire une pause

La première initiative consiste à transformer son smartphone en "dumbphone" (littéralement "téléphone idiot") pour faire une pause loin de toutes les tentations du monde numérique moderne. Google dit s'être inspiré des gens qui achètent un second téléphone dénué de connexion Internet pour les vacances.

Baptisée Enveloppe, l'expérience se présente sous la forme d'un document PDF à imprimer, une petite pochette dans laquelle il s'agit de glisser son smartphone, comme à l'entrée de certains concerts, pour le transformer en simple téléphone. L'écran tactile est toujours fonctionnel mais cantonné aux fonctions basiques de l'appareil, à savoir composer un numéro et décrocher un appel entrant, prendre une photo ou capturer une vidéo.

Pour profiter à nouveau de toutes les fonctions intelligentes du téléphone, il faut déchirer la patte de l'enveloppe, ce qui signifie qu'il faudra en créer une nouvelle si vous souhaitez à nouveau faire une pause. L'expérience est seulement compatible avec le Pixel 3A de Google pour l'instant mais le code de l'application est accessible à tous les développeurs.

> Envelope - temporarily transform your phone into a simpler, calmer device

Les deux autres applications visent à faire prendre conscience du temps quotidien qui est accaparé par l'utilisation du smartphone. La première, Chronomètre d'écran, est un fond d'écran interactif affichant en format XXL le temps cumulé passé devant l'écran de son téléphone depuis le début de la journée. La seconde, Bulles d'activité, ajoute une nouvelle bulle à chaque fois que vous déverrouillez l'écran de votre appareil pour matérialiser le nombre de sessions quotidiennes.

Chronomètre d'écran Crédit : Google