publié le 28/03/2018 à 07:14

Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a évoqué à plusieurs reprises sa volonté de faire reculer le chômage. Il faudra toutefois attendre le 25 avril prochain pour que soient publiés, par Pôle Emploi et la Dares, les statistiques détaillées et commentées sur l'évolution du nombre de demandeurs d'emplois en France.



En attendant, RTL a décidé d'organiser, ce mercredi 28 mars, une nouvelle journée pour l'emploi, alors que selon les chiffres de Pôle emploi, le nombre de chômeurs de catégorie A a reculé de 40.200 en février (en données brutes). Cette journée de l'emploi est spécialement dédiée aux emplois du secteur associatif et solidaire, en partenariat avec Facebook, la CPME et Work4.

Au total, le portail "Les PME recrutent" proposent près de 250.000 offres d'emplois sur rtl.fr, via rtlemploi.fr. Environ 3.700 de ces offres concernent les secteurs associatif et solidaire. Au cours de cette journée pour l'emploi spécialement dédiée au monde de l'associatif et du solidaire, plusieurs reportages seront proposés lors des diverses tranches d'information. À écouter sur RTL et RTL.fr dès mercredi 28 mars.

Toutes les offres d'emploi sont à retrouver sur la page Les PME recrutent.