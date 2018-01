Journée pour l'emploi : 18.000 offres de travail dans le bâtiment disponibles

publié le 25/01/2018 à 06:00

Au lendemain de la publication des chiffres du chômage pour le mois de décembre 2017, RTL organise une nouvelle journée emploi, jeudi 25 janvier, en partenariat avec Facebook, la CPME et Work 4, plus spécialement consacrée aux emplois dans le bâtiment.



Plus de 172.000 offres sont disponibles sur rtl.fr, via rtlemploi.fr, dont 18.000 concernent spécifiquement le bâtiment : carreleurs, charpentiers, installateurs thermiques, maçons, menuisiers, peintres, plâtriers, serruriers, tailleurs de pierre…. Ces offres concernent à la fois des CDD mais aussi des CDI à temps partiel ou à temps plein.

Le bâtiment figure aujourd'hui parmi les secteurs qui recrutent le plus, aux côtés de l'industrie et des services.

Toutes les offres d'emplois sont à retrouver sur les PME Recrutent.