Joone vend des couches 100 % responsables

publié le 27/02/2019 à 22:30

Du 25 février au 4 mars, le Mag de l'Eco reçoit tous les soirs des entrepreneuses françaises, finalistes du prix Business With Attitude 2019 organisé par Madame Figaro, prix dont RTL est partenaire.



Joone a été propulsé sur le devant de la scène par l'actualité, au tout début du mois de février lorsque l'ANSES (L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a fait part de son inquiétude, après avoir découvert que les couches pour bébé pouvaient contenir des substances chimiques dangereuses, ou encore, des perturbateurs endocriniens.

"Lorsque j'ai découvert que la fabrication des couches était à ce point opaque, c'est ce qui m'a décidé à lancer Joone" explique Carole Juge-Llewellyn au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud, d'Economiematin.fr. Son entreprise, qui fabrique ses couches en France, repose sur un principe : la transparence des composants utilisés pour fabriquer des produits garantis sans additifs ou parfums qui pourraient nuire à la santé des bébés.

"On a été la première marque à publier nos analyses toxicologiques quand on s'est lancé. À l'époque cela n'a pas fait plaisir à beaucoup de gens mais on est très fiers de l'avoir fait aujourd'hui parce qu'on a réussi à élever le standard et à faire bouger les lignes", raconte Carole Juge-Llewellyn, dont l'entreprise comporte aujourd'hui 33 personnes. "On est capable de fabriquer des couches saines parce que Joone l'a fait".