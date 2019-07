Impayés: ce qu'il faut faire

publié le 01/07/2019 à 09:20



Le cas de Philippe

Philippe est un petit entrepreneur dans l’import/export. Un de ses clients (une entreprise de publicité à qui il a vendu de la décoration pour les fêtes entre autres) lui doit quatre factures, l’une d’elle remontant à 2016 et les autres datant de 2018. Pour ne pas le payer tout de suite, il lui dit d’abord qu’il est en litige avec un de ses clients et qu’il attend de percevoir des indemnités à l’issue d’un recours contre ce client. Il li fait confiance et accepte d’attendre un peu, mais il commence à trouver le temps long… Trois ans après, il a l’impression qu’il le mène en bateau. Le préjudice est de 15 200 euros et met sa société en grande difficulté. Désormais, il filtre ses appels, promet de le rappeler mais ne le fait jamais.…

