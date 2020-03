publié le 10/03/2020 à 21:34

Voilà un chiffre qui n'étonnera les Parisiens qu'à moitié, mais fera bondir en région. L'achat de l'immobilier dans la capitale n'a jamais été aussi coûteux, avec un record atteint et qui s'établit 11.014 euros/m² en moyenne dans Paris intra-muros. En effet, la barre a été franchie sur le calcul de l'ensemble des 20 arrondissements, bien que certains l'aient déjà allègrement dépassée depuis un bon moment.

Selon le baromètre LPI/SeLoger repéré par LCI et rendu public ce mardi 10 mars, ce nouvel indicateur vient couronner une hausse continue entre 2015 et 2020. Il y a cinq années, le prix moyen se situait à 8.378 euros/m². À noter que l'étude prend en compte les montants des compromis de vente, qui donnent le plus souvent lieu à un achat définitif trois mois plus tard.

C'est pour cela que le chiffre final est plus élevé que celui fourni par les notaires, qui eux s'appuient sur le montant de l'acte de vente final, et qui s'établit à 10.560 euros, rapportent nos confrères.

Parmi les arrondissements les plus chers, on retrouve le VIIe arrondissement et ses 13.991 euros/m², devant le VIe et le VIIIe arrondissement. Cette étude montre ainsi que 11 des 20 arrondissements de la capitale ont dépassé les 11.000 euros/m². L'augmentation globale des prix aura été de 5,4% sur une année, et si la hausse est ralentie, elle demeure réelle.