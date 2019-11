Faux chèques : Gare aux pièges

publié le 06/11/2019 à 09:20

Le cas d'Alexandra Alexandra loue sa maison en location saisonnière. Fin août, elle est contactée via un site de petites annonces par une personne se disant Australienne et souhaitant réserver sa maison fin septembre. Dans de nombreux échanges, cette personne explique passer par une agence de voyage qui enverra le prix de la location directement par chèque de banque à sa banque. Puis, elle lui dit que l'agence s'est trompée et lui a envoyé la totalité du prix du voyage au lieu du prix de la location, soit 13800 euros au lieu de 4000. Elle lui demande d'encaisser la totalité et de lui faire un virement de la différence. Sa banque reçoit effectivement le chèque et l’invite à venir le signer en agence, ce qu’elle fait. Il est encaissé quelques jours plus tard. Alexandra envoie alors 9600 euros par virement sur le RIB fourni par son interlocuteur. Après cela, elle n’a plus de nouvelles d’elle et elle ne se présente pas chez elle pour la location. Mais une semaine plus tard, stupeur : sa banque l’appelle pour vous informer que le chèque de banque était un faux ! L'argent est retiré de son compte... mais le virement de 9600 a bien été fait à l'escroc. Alexandra a donc perdu 9600 euros. Elle a porté plainte immédiatement, ouvert un dossier auprès de sa protection juridique et fait une réclamation à sa banque, sans suites pour l'instant.

