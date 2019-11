Droit du travail : Comment se défendre

publié le 21/11/2019 à 19:15



Le cas d'Arfan



Le 5 mai 2017, une société de transport et de déménagement embauche Arfan en CDI. Au cours des premiers mois, tout se passe correctement pour lui. Seulement, en 2018, il souffre de douleurs chroniques au coude et au dos. Rapidement, la situation devient intenable. A tel point que le 29 juillet 2018, il acte sa démission dans un courrier recommandé. Il tout ce qu’il faut dans les règles. Pourtant, son ex-employeur ne lui envoie ni les documents de fin de contrat ni son solde de tout compte. Malgré ses relances par mail et par téléphone, sa situation reste désespérément bloquée. A bout, il finit par saisir le Conseil de Prud’hommes. Et, le 1er avril 2019, l’entreprise est condamnée à lui régler 2382€ ainsi qu’à lui remettre ses papiers de fin de contrat. Désireux d’en finir au plus vite, il engage un huissier. Mais, étrangement, il n’obtient toujours pas ce que l’on lui doit…



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr