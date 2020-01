"DIY" : comment fabriquer ses produits d’hygiène ?

publié le 18/01/2020 à 07:00

Comment fabriquer des produits d’hygiène soi-même pour toute la famille ?

Invitée : Régine Quéva, formatrice d'ateliers "Produits Naturels" et auteure de Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing... (Editions Larousse)



Des recettes et des astuces pour manger plus de légumes !

Invitée : Farida, chroniqueuse culinaire, à retrouver tous les jours à 11h45 dans La Quotidienne sur France 5

Dangers domestiques : comment se protéger dans sa propre maison ?

Invité : Yann Gillard, sapeur-pompier

