Des croquettes pour chien... pour jouer au golf

publié le 16/10/2018 à 09:20



Le cas de Yann



Yann, en commandant des balles de golf sur Internet, ne pensait pas recevoir un paquet de croquettes pour chien… Et pourtant, c’est bien ce qui est est arrivé ! Début septembre, il achète des balles de golf sur un site spécialisé. Montant de la facture : 351,50 €. Quelques jours plus tard, comme prévu, il reçoit son colis. La taille et le poids semblent correspondre à sa commande mais ce n’est que plus tard qu’il ouvre le carton. Il tombe, alors, nez à nez avec un sac de croquettes pour chien ! Quand il contacte le transporteur, il lui affirme que le colis a bien été réceptionné et ne prend pas en compte l’erreur de livraison. Pourtant, elle est manifeste ! Sur le colis, il y a deux étiquettes. Sur la première, l’expéditeur est bien le site de balles de golf, et il en est bien le destinataire. En revanche, sur la seconde : l’expéditeur est un site de vente de produits pour animaux… Et Yann n’en n’est pas le destinataire !





