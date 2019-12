Défaut de livraison : Comment réagir

publié le 03/12/2019 à 09:20



Le cas de Stéphane



Le 22 juillet 2019, Stéphane accepte le devis d’une société pour le remplacement de deux fenêtres, d’un volet, d’une clôture et d’un portail. Il verse tout de suite 4000 € d’acompte. Une semaine plus tard, les travaux démarrent comme prévu avec le changement des fenêtres. A ce moment-là, l’entrepreneur lui réclame de nouveau 4000 € pour poursuivre, soit le solde du chantier. En confiance, il accepte. Et là, c’est le début de la galère ! L’artisan lui pose plusieurs lapins avant de finir par installer sommairement la clôture, le 17 octobre. Pendant un mois, il tente bien de le relancer pour qu’il reprenne son travail et surtout pour qu’il lui livre encore le volet et le portail manquants. Mais l’homme se veut de plus en plus fuyant. A bout, le 18 novembre, il finit par le mettre en demeure de terminer le chantier sous huitaine. En vain…

