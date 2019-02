publié le 02/02/2019 à 09:01

Casserole, fait-tout, cocotte avec des poignées amovibles pour présenter votre bœuf bourguignon directement sur la table. La marque d'ustensiles de cuisine Cristel a eu un passé mouvementé, marqué par des difficultés financières. Des difficultés relevées grâce à un couple : Paul et Bernadette Dodane.



Cette dernière raconte leur histoire et semble encore ne pas en revenir. "On était morts de peur, on avait 47 et 48 ans, j'étais une ancienne comptable, mon mari était technicien dessinateur chez Peugeot. On pensait déjà à la retraite mais le banquier nous a refusé le crédit pour racheter Cristel. Je pleurais, je ne voulais pas partir avant d'avoir trouvé une solution". La solution, c'est l'hypothèque de la maison familiale et toute une bande de copains qui leur prêtent de l'argent et c'est comme ça que les Dodane ont racheté Cristel en 1987.

Une entreprise pas toute jeune

Au début, en 1826, elle s'appelait Japy. L'usine d'ustensiles de cuisine est installée à Fesches-le-Châtel, entre Montbéliard et Belfort, dans le nord de la Franche-Comté. "Nous sommes à 6 kilomètres de la frontière suisse, explique Bernadette Dodane, dans une zone industrielle très vivante, pas loin de la fac".

En 1979, c'est le dépôt de bilan, d'anciens ouvriers se rassemblent en Scop (sociétés coopératives) et reprennent l'usine sous le nom de Cristel. Bernadette Dodane arrive une demi-journée par semaine dans l'entreprise pour apporter son expertise. Mais un nouveau dépôt de bilan n'est pas loin.



"Un jour, mon mari vient me chercher en voiture, raconte Bernardette Dodane, je lui dis 'va voir à l'atelier'. Il revient une heure et demi plus tard et me dispute parce que la cadence n'est pas tenable. Mon mari, il n'est pas ingénieur diplômé, mais il très très ingénieux. Il va chercher sa planche à dessin au grenier et invente ce concept à la fois cuisson, à la fois service à table à poignées amovibles". S'ensuit le prototype, un stand sur un premier salon et les premières commandes avant que les Dodane ne prennent la tête de l'entreprise.

Et maintenant ?

Aujourd'hui, une centaine de salariés, les Dodane à la présidence, le fils, le gendre, la fille et le petit-fils dans la boucle. La famille possède près des trois quart du capital, le reste appartient aux salariés et aux amis qui y ont cru. Cristel est sur toutes les tables des grands restaurants, chez "Top chef", au Japon ou aux États-Unis. "Une aventure formidable", conclut Bernadette Dodane.