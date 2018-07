publié le 31/10/2017 à 03:35

Certains distributeurs parlent de "mécanique infernale". Face à la crainte de pénurie, les consommateurs ont acheté davantage de beurre. S'il n'est pas question de le manger maintenant, les acheteurs ont entrepris de le stocker. Et c'est cela qui explique, en partie aujourd'hui, ces rayons pratiquement vides.



Une hausse de la consommation très palpable. Du 16 au 22 octobre, il s'est vendu plus de beurre que la même semaine l'an passé. Près de 20% de plus, selon une étude basé sur les ventes effectives des grandes surfaces. Une hausse expliquée aussi par une nouvelle clientèle qui vient acheter son beurre dans les supermarchés. Ce sont les professionnels, les pâtissiers, les restaurateurs. Eux ont vu le prix du beurre industriel augmenter à tel point qu'il était parfois plus rentable d'acheter du beurre en plaquettes.

Hausse répercutée sur le consommateur

Alors il y a bien des enseignes qui peu à peu parviennent à répondre à cette forte demande. Car il y a du beurre disponible en France. À condition que les distributeurs y mettent le prix. Système U, Auchan, Intermarché viennent de le faire. Ces enseignes ont accepté de payer plus cher, plus 10 à 15 %, pour se faire fournir. Une hausse des prix répercuté de quelques centimes sur le consommateur.