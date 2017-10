Crise du beurre : pénurie dans des supermarchés français

publié le 20/10/2017 à 07:00

La pénurie de beurre est arrivée. Les professionnels le prédisaient depuis le printemps dernier et ça y est, des supermarchés français commencent à en manquer. Dans certains magasins, il ne reste en rayon que les produits les plus chers mais plus de marques de distributeurs.





Les causes ce cette pénurie : une hausse de la demande dans les pays développés comme dans les pays en développement due à un retour en grâce de la matière grasse animale, après 30 ans de dédain de la part des nutritionnistes, mais aussi un goût prononcé pour les viennoiseries françaises au beurre, notamment en Chine.

"Avec la réhabilitation des matières grasses animales, la demande pour le beurre a explosé un peu partout dans le monde", indique Gérard Calbrix, directeur des affaires économiques à l'Association de transformation laitière française (Atla). Or en face de cette explosion de la demande, la production laitière est en baisse en Nouvelle-Zélande, plus gros producteur mondial de lait, ainsi qu'en Europe, où la fin des quotas laitiers il y a deux ans avait provoqué une surproduction et donc une chute des cours poussant les éleveurs à réduire leurs tonnages. En conséquence, les prix ont explosé : payé 2500 euros la tonne en avril 2016, les cours du beurre ont atteint 7000 euros la tonne l'été dernier.



Même s'il y a la possibilité pour les industriels de remplacer le beurre par de la margarine, "ce n'est pas possible sans dégrader la valeur gustative des produits", selon Mathieu Labbé, délégué général de la Fédération des entreprises de boulangerie.