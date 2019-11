Crime sexuel : comment libérer sa parole ?

publié le 08/11/2019 à 07:00

Se reconstruire. Cela devient une nécessité après avoir subi le traumatisme d'un crime sexuel. Ce travail est long et difficile. Aujourd'hui et suite à la prise de parole de l'actrice Adèle Haenel, On est fait pour s'entendre revient sur ce qui constitue souvent un premier pas vers la reconstruction : briser le silence et libérer sa parole.

Entourage, personnalité de l'agresseur, sentiment de honte, peur de l'isolement : qu'est-ce qui muselle la parole d'une victime ? Comment la libérer ? En quoi peut-elle soulager ?

