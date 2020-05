Coronavirus : Axa souhaite "investir 500 millions supplémentaires pour les PME et ETI"

publié le 26/05/2020 à 08:30

Le leader de l'assurance, récemment condamné à verser 50.000 euros à un restaurateur parisien pour couvrir les pertes subies par la crise du coronavirus, a annoncé ce mardi 26 mai, sur RTL, vouloir investir 500 millions supplémentaires pour les PME et ETI.

"On assure 20.000 restaurateurs. Dès le début de la crise, on a pris des mesures exceptionnelles pour couvrir nos assurés", a martelé Thomas Buberl, le directeur général d’Axa. En conflit avec un restaurateur, l’assureur avait refusé d’indemniser ses pertes d’exploitation causées par la pandémie de coronavirus. Le tribunal de commerce de Paris a tranché et a condamné Axa à verser 50.000 euros. "Je regrette le choix de la voie judiciaire", a-t-il expliqué.

"Dans un cas de pandémie, la garantie ne s'applique pas puisqu'on parle d'un cas systémique où tout le monde est touché, a-t-il ajouté. Nous sommes en dialogue avec beaucoup de ces restaurateurs, on avance au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de réanimation. Demain, ce sera la phase de convalescence", a-t-il poursuivi.

Pour aider les entreprises, "Axa va investir 500 millions supplémentaire pour les PME et ETI", a indiqué Thomas Buberl. Dans le monde d'après, la clé sera l'investissement et l'accompagnement des entreprises", a-t-il conclu.