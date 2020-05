Coronavirus : un boom de la demande de plexiglas entraîne une pénurie

publié le 26/05/2020 à 07:12

"On fait face à une pénurie invraisemblable", lance Michel Rivé, fondateur et gérant de Pluxi, une entreprise spécialisée dans les produits en Plexiglas. Cette marque déposée par le groupe allemand Röhm a été adoptée dans le langage courant, pour désigner une matière plastique très largement utilisée pour la fabrication de parois de protection, de vitrines, de tablettes ou d'objets de décorations. Des équipements très utiles pendant la crise sanitaire du coronavirus.

"Il y a à peu près un mois qu'on s'est rendu compte qu'il allait y avoir une forte demande de protection et que le Plexiglas allait être un matériau très convoité", raconte le patron de Pluxi, une PME basée à Landevant (Morbihan), qui a d'abord subi le contrecoup de la crise du coronavirus. Une première commande de 2.000 parois de protection pour des pharmacies a permis de redémarrer l'activité.

La société fonctionne avec des commandes passées au tout début du confinement et qui sont livrées avec du retard et un peu au compte-gouttes. Les délais de livraison se sont allongés : "les commandes passées actuellement seront livrées en automne, voire décembre" alors qu'habituellement, il faut entre une semaine et trois semaines selon les produits. Pour tous les secteurs accueillant du public autorisés à rouvrir le 11 mai, "c'est vital d'avoir ces protections", constate Michel Rivé. Mais "on va avoir du mal à servir".

Les produits transparents sont très demandés. La même situation se déroule chez Abaqueplast, un distributeur de matières plastiques et fabricant de produits sur demande, basé à Stains, en banlieue parisienne, qui s'est engagé dans la production d'écrans de protection en Plexiglas.

Aujourd'hui Abaqueplast, l'heure n'est plus à faire du sur-mesure, son métier de base. L'activité est organisée en deux équipes, 14 heures par jour, pour produire des écrans de taille standard. Plus solide et plus léger que le verre, le Plexiglas est également plus transparent. La demande est forte sur les produits transparents et "c'est ce qui a dégénéré en pénurie".



Les délais sont aussi de septembre à décembre note lui aussi le patron d'Abaqueplast. Une solution de repli a été proposée aux clients des plaques de Plexiglas très légèrement coloré, "les seules références encore disponibles à l'usine".

Du côté industriel, le français Arkema, qui fabrique des parois de protection en plaques sous la marque Altuglas, confirme "une vraie demande" de produits sous cette forme. Les usines fonctionnent "à plein". "Les employés se sont vraiment mobilisés pour pouvoir fournir autant que possible" dans un contexte de production compliqué par la Covid-19.