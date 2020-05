publié le 06/05/2020 à 08:56

Face à la crise du coronavirus, comment s'organise une entreprise comme Total ? Le géant pétrolier compte 100.000 salariés dans 130 pays, dont 35.000 personnes en France. "On a appris à travailler différemment", assure Patrick Pouyanné, son PDG, invité de RTL ce mercredi 6 mai.

"En France, on a près de 18.000 qui sont partis en télétravail", précise-t-il. "Et puis, notre priorité, c'est bien sûr d'assurer la continuité de service pour nos clients". Ainsi, "95% des stations-service sont ouvertes en France", même si "la consommation d'essence en France a baissé de 50%".

Malgré tout, "elles ont pu continuer parce qu'on a pris les précautions qui s'imposaient", explique le grand patron. "Le port du masque est obligatoire chez nous, le lavage des mains, la distanciation sociale". Quant à ceux qui étaient sur le terrain : "dans des raffineries, sur les plateformes de production de par le monde", des "précautions particulières" ont été prises.

Patrick Pouyanné a par ailleurs précisé qu'aucune raffinerie ne sera fermée en raison de la crise de coronavirus. En revanche, certains pourront l'être à plus long terme "de façon structurelle". "Ce n’est pas parce que la consommation baisse que des raffineries vont fermer. Il n’y a pas de raison de fermer des stations service non plus. C’est même l’occasion pour nous de montrer que nous sommes présents dans les territoires", a-t-il ajouté.

En mer, "un exercice compliqué"

Comment cela passe une telle situation sur une plateforme offshore en mer, un environnement, par nature, confiné ? En s'assurant "que chaque équipe qui va monter à bord, tous les mois, est contrôlée", répond Patrick Pouyanné. "Cela été un exercice compliqué puisqu'il a fallu que les personnes arrivent dans les pays concernés à peu près 15 jours avant, pour les mettre à l'isolement", explique-t-il.

"Maintenant, on commence à utiliser des tests", précise-t-il encore. "C'est dire que si on identifie un cas, on va tester l'ensemble des personnes à bord de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de contamination". Et dans les faits, "à part deux petits cas en mer du Nord, le reste du système a très bien fonctionné".