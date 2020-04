Coronavirus : +7,1% du nombre de chômeurs en mars, une hausse record

publié le 27/04/2020 à 12:07

Ils étaient très attendus et viennent de tomber ce lundi 27 avril : les chiffres du chômage. En moyenne au premier trimestre 2020, en France métropolitaine, 5.450.300 personnes sont inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C). Parmi elles, 3.333.800 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 116 500 exercent une activité réduite (catégories B, C).

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 0,8 % (+28 000) ce trimestre et baisse de 1,9 % sur un an. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) augmente de 7,0 % par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) décroît de 5,4 %.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C reste stable sur ce trimestre (+1.800) et recule de 2,8 % sur un an.

Explosion du nombre de chômeurs en mars

En mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France (hors Mayotte) enregistre sa plus forte hausse depuis le début de la série en 1996 (+246 100, soit +7,1 %), pour s’établir à 3 732 500. Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B, C) diminue fortement (-68 600, soit -3,1 %).

L’accroissement des effectifs inscrits en catégories A, B, C en mars 2020 provient à la fois d’une nette augmentation des entrées à Pôle emploi (+5,5 %) et d’une très forte baisse des sorties (-29,0 %). Les entrées pour fins de mission d’intérim et fins de contrats courts sont en hausse, la mise en place du confinement ayant conduit à des non-renouvellements ainsi qu’à de moindres nouvelles embauches de courte durée.