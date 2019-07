Problème de livraison: vos droits

publié le 03/07/2019 à 09:20

Le cas de Nadine

Le fils de Nadine (27 ans) est handicapé (trisomique). A cause de ses problèmes de motricité, il n’a jamais pu faire de balades à vélo en famille. A la place, Nadine lui met à disposition des buggys depuis une dizaine d’années, des véhicules qui servent aussi aux personnes en situation de handicap dont elle s’occupe en tant que famille d’accueil. Comme ses buggys ne sont plus adaptés, elle rentre en contact avec un constructeur en octobre 2018 pour acheter un produit neuf. Elle est tellement conquise par le discours du professionnel qu’elle accepte tout de suite son bon de commande. Elle règle même rapidement à sa demande le solde du produit, soit 25.000 €. D’après le directeur de l’entreprise, elle doit récupérer le véhicule début 2019. Pourtant, début mars, le buggy n’est pas encore disponible. Quand elle le relance, le gérant se veut rassurant. Il lui concède que la « production est bien avancée » et lui réclame « un peu de patience ». Seulement, les semaines défilent sans qu’on la recontacte. Après une relance par mail restée sans réponse, elle envoie un courrier recommandé le 20 mai pour obtenir ne serait-ce qu’une date de livraison. Mais, là-encore, elle n’a pas de nouvelles. D’après sa protection juridique, le constructeur a une excuse toute trouvée : il rencontrerait des problèmes avec un fournisseur.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoignez ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr