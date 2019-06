Conflit de voisinage: ce qu'il faut retenir

publié le 28/06/2019 à 09:20



Le cas de Fabrice

Fabrice vit dans un village à la campagne et rencontre un sérieux problème avec une association propriétaire du terrain voisin. De 1998 à 2007, le domaine accueille des colonies de vacances tous les étés. Puis, en 2008, changement de topo. Plus personne ne vient pour la bonne et simple raison que le terrain est mis en vente. Seulement, les années passent sans que personne n’achète. A l’exception d’un entretien pour favoriser une visite en 2011, la propriété est laissée totalement à l’abandon. Résultat, la végétation ne cesse de se développer. Fabrice est même envahi jusque chez lui par les mauvaises herbes. En 2016, le manque d’entretien est tel qu’il provoque la chute d’un arbre et une coupure électrique dans tout le quartier. A plusieurs reprises, il envoie des mails pour prévenir l’association. Mais personne ne prend le soin de lui répondre. Même ses courriers recommandés des 11 mars et 6 mai derniers restent sans réponse. Quant à la mairie, elle ne fait rien pour solutionner le problème…

