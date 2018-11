Carlos Ghosn et Kylian Mbappé ont le même salaire annuel

publié le 22/11/2018 à 10:35

Carlos Ghosn, l’ex-patron de Renault Nissan dont on parle beaucoup ces jours-ci à cause d’une fraude présumée au Japon, et Kylian Mbappé, le footballeur, ont le même salaire : ils gagnent tous deux une quinzaine de millions d’euros annuels.



Carlos Ghosn gagne 15 millions par an et Mbappé 17,5 millions. Pourtant, avant même l’affaire japonaise, la rémunération du patron a toujours fait polémique, alors que celle du footballeur, si elle est jugée extravagante, ne suscite pas l’opprobre. L’opinion publique semble faire une différence entre les deux.

D’un côté, il y a un héros auquel les jeunes s’identifient, et de l’autre, un personnage jugé cupide et au service d’intérêts financiers. Aux yeux de l’opinion, l’un semble donner, et l’autre prendre.

Qu’est-ce qui peut expliquer cette différence d’appréciation ? Ca n’est pas l’utilité sociale, puisque le patron du constructeur préside aux destinées de 500.000 personnes dans le monde, c’est considérable. L’utilité sociale d’un Mbappé n’est pas discutable, mais elle est d’un autre ordre, il nous fait plaisir en jouant.

Ce n'est pas la réussite qui les différencie

Ça n’est pas non plus la réussite qui les différencie, puisqu’ils sont tous les deux champions du monde, Carlos Ghosn ayant porté son entreprise au rang de n°12 planétaire, dans une compétition industrielle qui n’est sûrement pas plus facile que celle du ballon rond.



Alors, c’est parce qu’il s’agit du monde de l’entreprise pour Carlos Ghosn ? En partie. Un patron a du pouvoir sur les autres, ses salariés. Ce qui rend ses décisions par définition contestables. Ces décisions peuvent en effet contrarier les intérêts individuels, au nom du client ou de l’actionnaire.



Rien de cela dans le foot, où les joueurs sont comme des artistes, des solitaires. Mais uniquement. C’est la légitimité de la position, et donc de la rémunération, qui est en jeu. Un Mbappé avait tout contre lui, à Bondy, en région parisienne. S’il est au firmament, c’est qu’il a un talent extraordinaire, qui n’appartient qu’à lui, car il n’avait ni les réseaux, ni les études pour réussir. Donc il mérite son argent.

Une appréciation différente des salaires des patrons

Chez les patrons au contraire, on va souvent soupçonner les connivences et la consanguinité de l’élite française : toujours les mêmes milieux, toujours les mêmes écoles. Carlos Ghosn est un polytechnicien. Ce qui jette un doute sur les mérites propres du patron : qu’est-ce qui lui appartient vraiment dans sa réussite.



Si l’accès aux fonctions de patron était plus ouvert, ce serait différent ? C’est probable. Regardez la différence d’attitude sur les salaires en Allemagne, où un apprenti peut devenir patron d’une très grande entreprise, par la promotion interne. Ca change tout. Regardez encore aux États-Unis, où il y a certainement davantage de self made men que chez nous, et où les Américains n’ont pas le même rejet de la fortune.

Des salaires qui explosent

Ce qui est frappant, c’est que dans les deux cas, patrons et footballeurs, les salaires ont explosé. J’ai fait les calculs. Un Dominique Rocheteau, star du club de Saint-Étienne en 1976, gagnait l’équivalent de 125.000 euros annuels d’aujourd’hui.



C’est-à-dire 136 fois moins que Kylian Mbappé, au même âge. Et pour le même talent. Côté patron, un Jacques Calvet, qui dirigeait Peugeot dans les années 1980, gagnait 45 fois le SMIC. Alors que Carlos Ghosn est à plus de 800 fois.



La raison en est toute simple. Kylian Mbappé fait gagner beaucoup, beaucoup plus d’argent à son club et ses sponsors que Dominique Rocheteau à Saint-Étienne, parce que les retransmissions des matches sont désormais mondiales. Et c’est la même chose pour Carlos Ghosn. C’est la mondialisation qui a fait exploser le salaire des stars.

