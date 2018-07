C'est sucré, c'est fruité, c'est l'été !

publié le 17/07/2018 à 12:30

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Liguori Lecomte vous livre sa recette de Détox Water abricot-romarin !

Il vous faut 50cl d'eau minérale, 4 abricots et une branche de romarin !

"Taillez les abricots en quartiers. Dans une carafe, versez l'eau minérale et ajoutez les morceaux d'abricots et le romarin. Réservez au réfrigérateur pendant 12h minimum. Filtrez et dégustez bien frais."

L'instant Luana Belmondo

Mousse d'abricots au thym



Ingrédients pour 6 personnes

600g d'abricots + 3 pour la décoration

225ml de crème liquide

370g de mascarpone

225h de sucre en poudre

4 feuilles de gélatine

10 branches de thym frais



"Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Nettoyez les abricots puis mixez la pulpe. Versez la purée d'abricots dans une petite casserole et ajoutez la moitié du sucre et les branches de thym. Faites cuire à feu doux. Montez la crème en Chantilly puis ajoutez le mascarpone et le sucre restant. Fouettez, puis réservez. Ajoutez les feuilles de gélatine à la purée d'abricots, laissez refroidir puis divisez en deux. Mélangez délicatement la moitié de la crème d'abricots à la Chantilly. Au fond de petites verrines, disposez la purée d'abricots simple puis celle à la Chantilly. Réservez au frigo. Au moment de servir, décorez avec des abricots frais et des feuilles de thym."

Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Philippe Delafond est producteur de Melons du Haut-Poitou à Antogny-le-Tillac, en Indre-et-Loire. Il vous présentera son métier, ses valeurs, ses engagements et surtout son melon, qui fête cette année les 20 ans de son Indication Géographique Protégée !

L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Direction Sète pour l'escale de Jean-Sébastien. Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

