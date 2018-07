"C'est qui le patron ?" : après le lait, le jus de pomme équitable

publié le 27/04/2017 à 07:32

Nicolas Chabanne a eu l'idée d'une brique de lait équitable, qui cartonne, avec la marque "C'est qui le patron ?". "On a passé le seuil assez incroyable, et c'est une bonne surprise, de neuf millions de litres en moins de six mois", apprécie Nicolas Chabanne, fondateur de la marque. Le principe : ce sont les internautes qui choisissent, par exemple, la rémunération versée au producteur.



Un jus de pomme va maintenant être lancé. "Du côté consommateur, on s'est dit qu'on n'était plus des pousseurs de caddies un peu passifs. On peut créer les produits et on fixe les critères de consommation. Par exemple pour le jus de pomme, on décide de la qualité du jus de pomme, comment elles sont cultivées, mais également de la rémunération du producteur", explique Nicolas Chabanne.

Les pommes viendront notamment d'Alsace. "Des producteurs de pommes nous ont dit : 'il nous manque quelques centimes. On arrache nos arbres. Est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer ces neuf ou dix centimes par litre ? En échange, on va vous mettre dans les coulisses, décider comment la pomme est traitée'", détaille le fondateur de la marque du consommateur. Le jus de pomme est arrivée à partir du 26 avril dans les supermarchés.