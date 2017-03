Comment réduire votre empreinte environnement au travail

et Loïc Farge

publié le 23/03/2017 à 06:58

Vous passez votre journée devant un ordinateur ? Vous émettez autant de gaz à effet de serre que si vous faisiez 11 kilomètres en voiture (2.400 kilomètres par an). Pour faire ce calcul, le WWF a pris en compte l'énergie dépensée pour fabriquer l'ordinateur, le faire fonctionner, envoyer des mails aussi, ou les garder surtout. Tous vos mails inutiles dans votre boîte sont conservés dans un data center - de gros ordinateurs qui chauffent et qu'il faut refroidir.



Mais ce n'est pas tout. Vous êtes tranquillement devant votre écran ? Sachez que vous gaspillez aussi de l'eau : 5.300 litres par an, qui servent surtout à produire le papier pour votre imprimante. Les activités de service, qui semblent bien propres, ont donc un vrai impact sur la planète. Mais il y a de solutions.

Le WWF a identifié des entreprises qui ont réussi, avec des gestes assez simples, à réduire des deux-tiers cette pollution. En moyenne, un salarié imprime 23 pages par jour. En sensibilisant les salariés, elles sont passées à 17. En réparant le matériel (au lieu de le changer) ou en le donnant à des associations (au lieu de le jeter), elles ont réduit le gaspillage. Autre piste : en travaillant avec des éco-organismes qui recyclent les appareils, le papier.



Tout cela s'appelle la responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Si toutes les entreprises du CAC 40 pratiquent la RSE, c'est parce qu'elles sont peut-être soucieuses de l'environnement, mais c'est surtout parce que ça leur fait faire de grosses économies.