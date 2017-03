Agriculture : 3.900 fermes sont déjà bas carbone

publié le 03/03/2017 à 06:33

Les vaches émettent deux fois plus de gaz à effet de serre que le transport aérien. Les vaches françaises, à elles seules, polluent autant que 15 millions de voiture par an. Les rots de méthane réchauffent le climat. Il est possible de réduire assez fortement ces gaz.



Les fermes bas carbone appliquent des techniques mises au point par l'Institut de l'élevage. D'abord, les animaux mangent autrement. On ajoute à leur ration quotidienne un peu de graine de lin, ce qui les fait mieux digérer. Les éleveurs sont formés pour mettre remplacer les engrais chimiques qu'ils mettent sur leur prairie, faits avec du pétrole, par la bouse de leurs vaches.

Ils sèment aussi plus de luzerne, ce qui produit un engrais naturel. Ces fermes misent beaucoup sur l'innovation. Une machine, par exemple, sert à refroidir le lait. Elle est capable de récupérer les calories et de les utiliser ensuite pour chauffer l'étable.

Objectif : -20% de gaz en dix ans

Pour améliorer leur bilan carbone, ces agriculteurs produisent aussi eux-mêmes les céréales qu'ils donnent aux animaux, pour éviter un maximum de transport. Ils plantent des haies le long des champs, car les arbres captent le carbone. Tout cela devrait leur permettre de réduire leurs émissions de gaz de 20% en dix ans.



Ils sont aidés par la PAC et les aides européennes. Environ 3.900 fermes en France sont bas carbone. L'objectif de la filière est d'étendre ces mesures aux 60.000 élevages laitiers français.