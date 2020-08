"Bio c' Bon" au bord de la faillite, qui sont les repreneurs potentiels ?

publié le 24/08/2020 à 08:23

La consommation de produits biologiques est en hausse en France, pourtant l'enseigne "Bio c' Bon" se retrouve aujourd'hui au bord de la faillite. Même pendant le confinement, le seul secteur qui a continué à tourner à plein régime sont les commerces alimentaires.

De plus, depuis l'épisode du coronavirus, les consommateurs sont encore plus attachés à la qualité ce qu'ils mangent, aux circuits courts. Et le bio se démocratise puisque sa consommation progresse de 13% par an. Trois Français sur quatre consomment au moins un produit bio par mois.

Mais "Bio c' Bon" a des frais fixes très lourds, l'enseigne ne possède pas les murs de ses magasins. Elle se trouve en centre-ville, où les baux commerciaux coûtent très cher. Et le groupe s'est développé très vite pour devenir le 3e acteur du marché bio avec 158 magasins.

Seulement, la rentabilité n'est pas simple à obtenir quand la croissance est trop rapide. Surtout que le groupe promet à ses investisseurs 5 à 6% de rentabilité par an, ce qui est énorme et ce qui pousse à augmenter les prix des produits en magasin. Avec la concurrence de tous les acteurs sur ce marché du bio, être trop cher peut finir par vous sortir du marché.

Qui pour reprendre "Bio c' Bon" ?

Tous les acteurs du marché sont sur le coup. La famille Zouari, qui contrôle les magasins Picard, possède un peu d'avance. Mais on retrouve aussi les acteurs spécialisés comme "Biocoop" ou "La Vie Claire". Et bien entendu, les géants de la distribution, comme Carrefour ou Casino, souhaitent reprendre l'enseigne aussi.

C'est dans les grandes surfaces que l'on voit les plus grosses marges sur ces produits, alors que l'augmentation de l'offre devrait, en théorie, faire baisser les prix. Mais les consommateurs restent prêts à payer plus cher pour du bio et n'ont pas de prix référence.

Tout un système se met en place. Le marché du bio pèse aujourd'hui 12 milliards d'euros selon le dernier rapport de l'agence Bio, soit deux fois plus qu'il y a 5 ans. Ce marché est donc devenu la vache à lait bio de la grande distribution. Et c'est encore plus un marché à conquérir depuis la Covid.