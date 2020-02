publié le 22/02/2020 à 05:55

Conso : sait-on à quoi s'attendre quand on souscrit un crédit ?

Invité : Alexandre Loukil, journaliste à Capital.fr

Alimentation : les additifs sont-ils dangereux pour la santé ?

Invitée : Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs

Cuisine : les secrets de la pomme de terre

Invitée : Olivia Delaunay, rédactrice en chef du pôle cuisine au magazine Maxi

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram !

Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !

Maxi Février 2020