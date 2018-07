4 anecdotes sur le barbecue pour briller lors des soirées d'été

publié le 23/06/2018 à 08:10

À vos pinces et votre charbon de bois ! La 6ème édition du championnat de France de barbecue se déroulera le weekend des 23 et 24 juin. Cette compétition insolite aura lieu aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dans les Bouches-du-Rhône.



Desserts au barbecue, cuisson du bœuf, fumage de la viande ou des légumes... Au cours de différentes épreuves, 102 équipes de candidats devront s'affronter sous les yeux d'un jury composé de professionnels du barbecue, de la viande et d'experts gastronomiques.

Les six gagnants de la compétition remporteront un barbecue connecté. Pour ceux qui souhaiteraient encore s'inscrire, il n'est peut-être pas trop tard : vous pouvez tenter de participer en vous rendant directement sur place dès samedi à partir de 10 heures.

Mais au fait... Connaissez-vous vraiment tout du monde merveilleux du barbecue ? Voici 4 infos qui vous permettront de briller lors de vos soirées d'été, entre la cuisson des merguez et des côtelettes d'agneau.



1 - Non, le "barbecue" ne vient pas de "la barbe au cul"

Voilà une légende qui a la vie dure. On entend souvent que le mot "barbecue" trouve son origine au Moyen-Âge, lorsque la Cour du roi d'Angleterre s'exprimait encore dans la langue de Molière. À cette époque, après avoir abattu une bête à la chasse, on l'embrochait toute entière, autrement dit "de la barbe jusqu'au cul", avant de la faire cuire au-dessus du feu. Selon certains, c'est cette expression qui aurait fini par donner le mot "barbecue".



Certes éloquente, cette explication est pourtant jugée fantaisiste par les linguistes et les historiens. Dans l'ouvrage The Slaw and The Slow Cooked, Culture and Barbecue in the Mid-South, l'ethnobiologiste Gary Paul Nabhan rappelle que le "barbecue" serait en fait dérivé de l'espagnol "barbacoa". Ce mot aurait été utilisé par les Espagnols arrivés dans les Caraïbes pour décrire une méthode de cuisson longue alors utilisée par les populations locales. C'est tout de suite moins drôle...



2 - La sauce barbecue est une vieille invention

C'est aux États-Unis, vraisemblablement au 17ème siècle, qu'est née cette sauce au goût fumé si caractéristique. Selon un article paru dans le magazine scientifique américain Smithsonian, ce sont d'abord les colons britanniques qui ont eu l'idée d'ajouter une préparation à base de vinaigre lors de la cuisson de la viande, pour préserver le jus à l'intérieur des morceaux. La recette s'étoffe ensuite, et certaines versions incluent de la poudre d'oignon, des épices, de la sauce tomate ou de la moutarde.



Selon Robert F. Moss, auteur du livreBarbecue, The History of an American Institution, la première commercialisation de la sauce barbecue remonte au début du XXème siècle. L'entreprise Heinz a ensuite sorti sa propre version en 1940. Aujourd'hui, des dizaines de marques différentes proposent leur recette à travers le monde.



3 - Le plus long barbecue du monde a duré 40 heures

200 cuisiniers, 60 tonnes de bois, 16,5 tonnes de viandes et 14 heures de cuisson... En décembre 2017, la petite ville de Minas, en Uruguay (Amérique du Sud) a battu le record du monde du plus grand barbecue du monde. Selon le média britannique BBC, le but principal de la compétition était de battre le record précédent, qui avait été établi en 2008 par l'Argentine.





Quant au record du plus long barbecue, il est détenu depuis le 14 mai 2017 par Matteo Marras, Giovanni Meloni et Pierfranco Ligios, trois Italiens qui ont fait griller de la viande durant... 40 heures et 53 secondes. Les recordmen concouraient en équipe à l'occasion de l'ouverture d'un grand magasin à Sassari, en Italie.

4 - Les Américains n'ont pas le monopole du barbecue !

Aux États-Unis, le barbecue est une véritable institution. Cette pratique populaire s'est même transformée en outil politique, depuis les barbecues instaurés par le président Lyndon B. Johnson dans son ranch du Texas, jusqu'à ceux organisés par Barack Obama dans le jardin de la Maison Blanche à l'occasion de la fête nationale américaine.



Pour autant, les États-Unis n'ont pas le monopole du barbecue : ce mode de cuisson se retrouve en réalité dans beaucoup d'autres cultures ! En Argentine, l'asado, une rôtisserie dans laquelle on fait cuire les viandes à ciel ouvert, est une technique très ancienne.



En Corée, le Bulgogi ("viande de feu"), plus connu sous le nom de "barbecue coréen", désigne une viande marinée avant d'être grillée sur des braises. Cette technique daterait de l'ère Koguryo (37 avant JC - 668 après JC).



Au Japon enfin, la cuisson Yakitori (littéralement "oiseau grillé") existe depuis l'ère Edo. Cette technique consiste généralement à faire griller des brochettes de poulet, puis de les enduire d'une sauce épaisse à base de mirin, de sauce soja et de sucre.