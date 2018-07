35% des Français ont déjà eu des relations sexuelles avec un collègue

publié le 26/06/2018 à 17:10

Depuis l'éclatement de l'affaire Weinstein, le sujet de la séduction et des relations sexuelles dans le milieu professionnel est devenu sensible, la frontière entre drague et harcèlement au boulot étant parfois ténue. Mais une nouvelle étude de l'IFOP, commandée par Online Seduction vient éclairer l'attitude des Français vis-à-vis de la drague au bureau.



Selon l'étude, 41% des Français ont déjà fantasmé sexuellement sur un ou une collègue, soit 53% des hommes et 30% des femmes. Au total, ils sont 35% à passer à l'acte et à avoir déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un de son milieu professionnel. Et parmi eux, 33% avoue l'avoir fait sur leur lieu de travail.

Il est également intéressant de noter la sociologie de ceux qui ont des relations sexuels avec un collègue. L'étude révèle notamment qu'il s'agit avant tout de personnes cadres ou issues des professions intellectuelles supérieures (42% d'entre eux) avec un revenu net compris entre 2.500 et 2.999 euros par mois. À titre de comparaison, 29% des ouvriers ont eu des relations sexuelles avec un(e) collègue.

Le boulot, un lieu dangereux pour le couple ?

Mais le lieu de travail n'est pas uniquement un terrain pour les relations courtes. Parmi les Français en couple, 14% d'entre eux ont rencontré leur conjoint sur leur lieu de travail. À titre de comparaison, c'est plus important que pour les sites de rencontre ! Et plus de 4 couples sur 10 qui durent depuis plus de 3 ans sont issus



Toutefois, le lieu de travail n'est pas sans risque pour le couple. 26% des Français se sont ainsi déjà livrés à un jeu de séduction avec un(e) collègue alors qu'ils étaient en couple et 16% ont trompé leur conjoint avec un collaborateur.