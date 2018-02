publié le 06/02/2018 à 13:01

Un dépliant, une affiche et un court-métrage... Ce sont les armes d'information massives lancées ce mardi 6 février par Jacques Toubon, le Défenseur des droits, pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail.



Selon lui - et plusieurs spécialistes présentes à l'occasion d'une matinée thématique marquant le lancement de cette campagne - les lois sont suffisantes concernant le harcèlement sexuel. Mais les femmes connaissent mal leurs droits et ceux des employeurs.

Ainsi, sur son dépliant, le Défenseur des droits rappelle comment "identifier le harcèlement sexuel" et explique les étapes pour réagir : "rédiger un contre rendu chronologique et détaillé des faits", "recueillir des éléments de preuve" comme des mails, SMS envoyés par l'auteur du harcèlement et, enfin, "dénoncer les faits" par écrit à son employeur, en saisissant le Défenseur des droits et en portant plainte ou en engageant une action devant le conseil des prud'hommes.

Pour lutter contre le #harcèlement sexuel, le @Defenseurdroits lance aujourd'hui 3 "outils" : un dépliant, une affiche et un court-métrage qui sera dévoilé ce matin parmi 3 finalistes > https://t.co/oI5n4BcZZg #UneFemmeSurCinq pic.twitter.com/k4ikfY4HPX — Arièle Bonte (@arielebonte) 6 février 2018

L'affiche fournie par le Défenseur des droits sert à décorer les murs de son entreprise pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices à ce fléau, qui touche principalement les femmes en situation de précarité.



Dernier outil : un court-métrage choisi parmi 3 finalistes par un jury composé de trois professionnelles (La réalisatrice Andrea Rawlins-Gaston, la présidente-directrice générale de Elle France et international Constance Benque et la Directrice de la responsabilité sociale et environnementale de France Télévisions Marie-Anne Bernard).

> Je tu il nous vous elles Date : 06/02/2018

6% des plaintes aboutissent à une condamnation

6% seulement des plaintes donnent lieu à une condamnation, rappelle cependant Marilyn Baldeck, Déléguée générale de l’AVFT (l'association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail) avant de porter un regard critique sur la culture judiciaire française "très patriarcale malgré sa féminisation" et qui manque cruellement de moyens financiers comme humains.

Justice patriarcale malgré la féminisation du métier, manque de moyens, magistrats non-formés... Marilyn Baldeck, Déléguée générale de l' @AVFT_ , fustige la culture judiciaire française #UneFemmeSurCinq — Arièle Bonte (@arielebonte) 6 février 2018